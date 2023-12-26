الإقالة شبح يطارد تشافي وتين هاج

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح الثنائي تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، والهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على حافة خطر الإقالة من منصبهما بعد النتائج السيئة التي يقدمها الثنائي مع فريقهما.

تشافي بات على حافة الخطر الإقالة رغم تتويجه ببطولة الدوري الإسباني في المسوم الماضي وكأس السوبر، إلا أن نتائج الموسم الحالي غير مبشرة، وتشير إلى وضع كارثي.

تراجع مستوى برشلونة في الموسم الحالي، على المستوى الهجومي والدفاعي، بعدما تراجع مستواه من الجانب التهديفي بالإضافة لتلقيه العديد من الأهداف في شباكه بعدما استقبلت شباكه 21 هدفا، بينما في الموسم الماضي لم تتلقى شباكه سوى 20 هدفا في الموسم كله ويحتل المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني، بعد خوضه 18 مباراة، بفارق 7 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر وجيرونا الوصيف.

سقط برشلونة بقيادة تشافي أمام ريال مدريد وجيرونا، وأصبحت أوضاع برشلونة ليست في أفضل حال، وتأهل البارسا إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه في آخر 3 مباريات في دور المجموعات خسر مباراتين أمام رويال أنتويرب وشاختار.

إريك تين هاج:



المدرب الهولندي تين هاج نتائجه مع مانشستر يونايتد لا تسر عدو أو حبيب بعدما تلقى الشياطين الحمر العديد من الخسائر القاسية فضلا عن الخروج من المسابقات الأوروبية، بعد تواجده في المركز الأخير في دور المجموعات.

يعتبر تين هاج المدرب الأكثر عرضة للإقالة حال عدم تحسن نتائجه مع مانشستر يونايتد، كما أن الملياردير البريطاني، السير جيم راتكليف على 25% من أسهم النادي، ومن المتوقع دخول النادي الإنجليزي في مرحلة جديدة إحلال وتجديد في فريق الكرة.

يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج من مسابقة كأس رابطة المحترفين، المتوج بها في الموسم الماضي، فضلا عن الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا.

