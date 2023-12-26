رونالدو و بنزيما وجهًا لوجه في كلاسيكو ‎سعودي بنكهة الجيل الذهبي للميرنجي

ياسر رشاد - القاهرة - بعد 9 سنوات سويًا بقميص ريال مدريد..

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين النصر والاتحاد في قمة منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

تشهد مباراة اليوم مواجهة خاصة ستجمع بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجهًا لوجه مه زميله السابق في صفوف ريال مدريد كريم بنزيما والذي يرتدي قميص الاتحاد اليوم في الكلاسيكو.

وشهد العقد الأخير تواجد رونالدو إلى جوار بنزيما لمدة 9 سنوات في صفوف ريال مدريد الإسباني وحققا معًا الكثير من الإنجازات أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لمرات عديدة وسطرا سويًا تاريخًا لا يمكن نسيانه بقميص النادي الملكي.

رونالدو وبنزيما أصدقاء الأمس منافسي اليوم ..

اليوم سيشهد المواجهة الأولى لكريم بنزيما ضد زميله السابق كريستيانو رونالدو، حيث يقود النجم الفرنسي كتيبة النمور بينما يقود النجم البرتغالي فريق العالمي في كلاسيكو سعودي وقمة كروية خاصة من العيار الثقيل تحمل تاريخًا من الصراع والندية بين الفريقين.

ونجح رونالدو في تقدم موسم رائع مع النصر قاد من خلال الفريق للتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد حصد 40 نقطة، وسجل النجم البرتغالي 17 هدفًا يتربع بهم على صدارة جدول ترتيب الهدافين.

على الجانب الأخر لم يقدم بنزيما المستوى المأمول حيث حيث سجل 9 أهداف بقميص النمور، بينما يعيش الفريق فترة سيئة حيث يتواجد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، حصدها من 8 انتصارات و4 تعادلات وخسر في 5 مباريات.

موعد مباراة الاتحاد والنصر اليوم :

تنطلق أحداث مباراة النصر والاتحاد مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، السابعة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

القناة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد :

تذاع مباراة النصر والاتحاد عبر شبكة قنوات "SSC" الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي 2022، وبالتحديد قناة SSC1 HD ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء كل من فارس عوض ومحمد حسين.