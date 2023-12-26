طاهر أبو زيد يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الاهلي

حسم طاهر أبو زيد، نجم النادي الاهلي السابق، موقفه من الترشح لرئاسة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، التي يتولى قيادتها في الوقت الحالي محمود الخطيب.

وأشار طاهر في تصريحات تليفزيونية خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090، إلى أنه لشرف كبير ارتباط اسمه بالترشح لانتخابات النادي الاهلي.

وأوضح أن النادي الاهلي هو بيته واللي خيره عليه دائمًا، والحديث عن انتخابات القلعة الحمراء والترشح لها سابق عن آوانه حاليًا، وأن هناك عامين للمجلس الحالي وهذا وقت كبير جدًا.

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وأكد أنه من الممكن أن يترشح لرئاسة النادي الاهلي في الانتخابات المقبلة، ولكن ليس بشكل مؤكد حتى الآن.

وأضاف أبو زيد: “نحن نلبي نداء النادي الاهلي في أي وقت ومنقدرش نقول لا له، ولو النادي محتاج طاهر أبو زيد بكره هكون تحت أمره”.