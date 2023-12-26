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محترف النصر السعودي يتحدث عن رغبته في العودة إلى بورتو

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النصر - رونالدو - الدوري السعودي

النصر - رونالدو - الدوري السعودي

تحدث أوتافيو، محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن رغبته في العودة إلى بورتو البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

وقال أوتافيو في تصريحات صحفية: “أريد العودة لنادي بورتو في يوم من الأيام حتى في آخر مسيرتي”.

وتابع: “عرض ‎النصر الأول كان بقيمة 40 مليون على عدة دفعات، وتحدث لرئيس النادي أن يقبله، ولكنه رفضه “.

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واستكمل: “عرض ‎النصر الذي قـدم لي كان عرض الحياة، ولكن ليس من الصواب أن أبكي عليه، ولم أكن أتوقع أن نادي ‎النصر سيقدم عرضاً بقيمة 60 مليون يورو من أجل أن يـتعاقد معي”.

واسترسل: “أعتقد بأن رئيس بورتو كان ذكيًا برفض العرض الأول، و لا أعرف ما إذا كان لديه أي أخبار أو كان يعلم أنهم سيدفعون مبلغ الشرط الجزائي للتعاقد مـعي”.

وأشار أوتافيو: “العرض الذي قدمه ‎النصر من أجل التعاقد معي كان من الصعب أن يرفضه بورتو، والمشروع كان من المستحيل رفضه”.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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