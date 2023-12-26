محترف النصر السعودي يتحدث عن رغبته في العودة إلى بورتو

تحدث أوتافيو، محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن رغبته في العودة إلى بورتو البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

وقال أوتافيو في تصريحات صحفية: “أريد العودة لنادي بورتو في يوم من الأيام حتى في آخر مسيرتي”.

وتابع: “عرض ‎النصر الأول كان بقيمة 40 مليون على عدة دفعات، وتحدث لرئيس النادي أن يقبله، ولكنه رفضه “.

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واستكمل: “عرض ‎النصر الذي قـدم لي كان عرض الحياة، ولكن ليس من الصواب أن أبكي عليه، ولم أكن أتوقع أن نادي ‎النصر سيقدم عرضاً بقيمة 60 مليون يورو من أجل أن يـتعاقد معي”.

واسترسل: “أعتقد بأن رئيس بورتو كان ذكيًا برفض العرض الأول، و لا أعرف ما إذا كان لديه أي أخبار أو كان يعلم أنهم سيدفعون مبلغ الشرط الجزائي للتعاقد مـعي”.

وأشار أوتافيو: “العرض الذي قدمه ‎النصر من أجل التعاقد معي كان من الصعب أن يرفضه بورتو، والمشروع كان من المستحيل رفضه”.