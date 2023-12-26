رئيس فيفا يوجه رسالة إلى الاهلي بعد مشاركته في كأس العالم للأندية 2025

وجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، رسالة إلى النادي الاهلي عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامته في أمريكا.

ونشر إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”إكس” حرص خلالها على تهنئة الاهلي لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة: «تهانينا».

وكان المارد الأحمر قد حصد ي الميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة من بطولة مونديال الأندية بعد الفوز على بطل اليابان أوراوا.

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ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر المقبل.

وستنطلق مواجهة الاهلي أمام نظيره نادي فيوتشر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.