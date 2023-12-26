رسالة مثيرة من مدافع كرواتيا بسبب محمد صلاح

حرص الكرواتي ديان لوفرين مدافع نادي ليون الفرنسي على التعليق حول تغريدة صديقه النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بسبب الأحداث المأساوية التي تشهدها مدينة غزة.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، أمس الاثنين،:”عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، مع استمرار الحرب الوحشية فى الشرق الأوسط، خاصة الموت والدمار فى غزة”.

وتابع محمد صلاح ” نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية، نشارك آلام تلك العائلات التى تشعر بالحزن على فقدان أحبائها، من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم، عيد ميلاد مجيد”.

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وفي هذا السياق قال لوفرين على حسابه الرسمي” “كنت أعلم أن مو يتمتع بقلب طيب، ولكن وضع نفسه على عمود شجرة عيد الميلاد في منزله، يوضح مدى انفتاح قلبه وعقله لكل واحد منكم أيها الأعزاء”.

وتابع ” إنه يظهر الحب والمودة للأشخاص الذين ليس لديهم عائلات في لحظات الحرب والكراهية”.

وأردف :”إن حبه وقوته سيجعلانه مميزًا دائمًا، ولهذا باركه الله. إنه يعلم أنه يفعل الشيء الصحيح. لذلك لا تحكم عليه. بدلا من ذلك أظهر الاحترام. بارك الله فيك مو”.