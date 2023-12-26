فيوتشر يكشف حجم إصابة عمر كمال ومدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف نادي فيوتشر، حجم إصابة عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق، ومدة غيابه عن الملاعب في الفترة المقبلة.

وأوضح نادي فيوتشر في بيان له، أن عمر كمال عبد الواحد أكمل الفحوصات الطبية المطلوبة للاطمئنان عليه بعد عودته من أبو ظبي والمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ومن جانبه قال طبيب الفريق الدكتور أحمد عيد، إنه بعد استكمال اللاعب الفحوصات وعمل الرنين المغناطيسي جاءت النتائج مطمئنة لحالته وأظهرت وجود إجهاد في عضلات الساق اليمنى.

وأوضح الطبيب أن هذه الإصابة سوف تلزم اللاعب الراحة لمدة أقصاها 10 أيام حرصاً على سلامته خلال الفترة المقبلة، مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

جدير بالذكر أن نادي فيوتشر، نجح في الصعود أمس إلى المباراة النهائية لكأس السوبر المصري، بعد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح.