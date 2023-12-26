بيراميدز وفيوتشر.. رابع أطول ركلات ترجيح في تاريخ كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - حجز ماراثون ركلات الترجيح بين بيراميدز وفيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مكانًا في قائمة أطول 10 ضربات ترجيحية في تاريخ لعبة كرة القدم.

واضطر فيوتشر وبيراميدز إلى اللجوء لركلات الترجيح، بعد تعادل سلبي دون أهداف استمر 90 دقيقة.

وتفوق فيوتشر على بيراميدز (14-13) في ركلات الترجيح، بعدما نفذ كل فريق 17 ركلة، ليصل المجموع إلى 34 ركلة ترجيحية، انتهت بتأهل فريق ريكاردو فورموسينيو إلى نهائي السوبر.

ولعب الحارسان محمود جنش وأحمد ميهوب ركلة ترجيحية أيضًا، ترجمها كلاهما إلى هدف.

أطول ركلات الترجيح في تاريخ كرة القدم

1- واشنطون (25-24) بيدلينغتون: بعد 54 ركلة ترجيحية

2- كيه كيه بالاس (17-16) سيفيك: بعد 48 ركلة ترجيحية

3- أولد وولفرونيانز (19-18) لين هيد: بعد 44 ركلة ترجيحية

4- فيوتشر (14-13) بيراميدز: بعد 34 ركلة ترجيحية

4- أولمبياكوس (15-14) آيك أثينا: بعد 34 ركلة ترجيحية

6- هولندا تحت 21 عامًا (13-12) إنجلترا تحت 21 عامًا: بعد 32 ركلة ترجيحية

6- سكونثروب يونايتد (14-13) وورستر سيتي: بعد 32 ركلة ترجيحية

8- ليفربول (14-13) ميدلزبره: بعد 32 ركلة ترجيحية

فيوتشر إلى النهائي

ويضرب مودرن فيوتشر موعدًا مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

فريق المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو ينافس الخميس المقبل 28 ديسمبر على لقب كأس السوبر، أملًا في تحقيق البطولة الثانية في تاريخه، بعد كأس الرابطة 2021-2022.

يشار إلى أن الأهلي تأهل إلى النهائي، بعد تفوقه بهدف نظيف على سيراميكا كليوباترا.