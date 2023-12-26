شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يطمئن على فرص لحاق محمد الشناوى بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الجهاز الفني والطبى للنادى الأهلى، مسئولي منتخب مصر على لحاق محمد الشناوى الحارس الدولى ببطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

وخرج محمد الشناوى مصابا من مباراة أمس أمام سيراميكا في بطولة السوبر المصرى بالإمارات في الدقيقة 33، وشارك الحارس مصطفى شوبير بدلا منه.

وأوضح مصدر بمنتخب مصر أن مسئولي الأهلى أكدوا أن الحارس الدولى تعرض لشد خفيف في العضلة الخلفية وخرج سريعا بمجرد شعوره بالألم منعا لتفاقم الإصابة، لذا من المتوقع غيابه أسبوعا قبل العودة للمشاركة في المباريات.

يلتقي الأهلي مع مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي في الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، لتحديد بطل السوبر المصري في النسخة الحالية.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.