شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لخوض أمم أفريقيا بكوت ديفوار ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو في الفترة الحالية، على صوت كأس الأمم الأفريقية، حيث يستعد المنتخب الوطني للمشاركة في أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار 13 يناير المقبل، باحثاً عن استعادة أمجاد الفراعنة أصحاب الألقاب السبعة من البطولة.

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا، لذا تحظى قرعة البطولة دائما باهتمام كبير داخل القارة وخارجها، حيث تترقب الجماهير قرعة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار مطلع عام 2024، التي تشهد حضور العديد من المنتخبات القوية.

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س: متى يسافر المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار؟ ج:حدد روي فيتوريا ، المدير الفني لمنتخب مصر، 9 يناير المقبل موعداً لسفر بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، وأعلنت رابطة الأندية المصرية الموافقة على طلب روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، بعدم إقامة مباريات يوم 2 يناير المقبل فى الدوري المحلي. س: كيف يخطط فيتوريا لقائمة الفراعنة؟ ج:يدرس روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اصطحاب 27 لاعباً للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار، حيث يحق لمنتخب مصر الاستفادة من 27 لاعباً على مدار كل مباريات أمم أفريقيا، وكشف مصدر بمنتخب مصر أن القائمة العامة للبطولة مكونة من 27 لاعباً، ولكن قائمة المباراة 23 لاعباً فقط، وسيتم إخطار اللجنة المنظمة بها قبل أي مباراة بـ24 ساعة، مضيفا أنه يحق لمنتخب مصر استبدال أى لاعب من ضمن الـ27 قبل أول مباراة فى البطولة بـ24 ساعة فى حال وجود إصابةس: ما هي مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا؟ ج:أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التى أقيمت بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية، فى البطولة المقرر لها 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024 مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق. س: ما هو موعد أول مباراة للمنتخب في أمم أفريقيا؟ ج: يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية. س: ما هي خطة فيتوريا لتجهيز اللاعبين قبل البطولة؟ ج:أعلن اتحاد الكرة عن مباراة ودية للمنتخب الوطني الأول أمام تنزانيا 7 يناير المقبل بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل