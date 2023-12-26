شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن طرح تذاكر نهائي السوبر ويطالب الجماهير بالدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، طرح تذاكر مباراة مودرن فيوتشر التي ستقام على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " ننتظر دعم جماهيرنا الوفية بالإمارات في نهائي السوبر المصري بعد غد بملعب محمد بن زايد

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.

وتنقل مباراة الاهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.