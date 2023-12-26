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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 26 / 12 / 2023، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، تقرير محمد معروف يحسم عقوبة محمد إبراهيم بعد الطرد فى نصف نهائى السوبر، والزمالك يستأنف على قرار حصول فرجانى ساسى على 700 ألف يورو.

تقرير محمد معروف يحسم عقوبة محمد إبراهيم بعد الطرد فى نصف نهائى السوبر

يحسم تقرير الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا، مصير محمد إبراهيم لاعب سيراميكا، والذي تعرض للطرد خلال اللقاء بسبب الاعتراض بشكل غير لائق على الحكم.

تعرف على نتيجة الفحوصات الأولية لإصابة محمد الشناوي فى الأهلى

يُحدد الجهاز الطبي للأهلي خلال الساعات المقبلة حجم الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس الفريق في مباراة سيراميكا بكأس السوبر المصري أمس ،الاثنين، خاصة وأن الحارس الدولي تعرض لأصابة قوية في العضلة الخلفية غادر على أثرها ملعب المباراة.

الزمالك يستأنف على قرار حصول فرجانى ساسى على 700 ألف يورو

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك التقدم باستئناف بالمحكمة الرياضية الدولية على الحكم الصادر من المحكمة الدولية "كاس" بأحقية فرجانى ساسى لاعب الفريق السابق فى الحصول على ما يقرب من 700 ألف يورو مستحقات قديمة على الزمالك.

أحمد حسن كوكا مرشح لتدعيم هجوم الأهلي فى يناير.. اعرف التفاصيل

دخل أحمد حسن كوكا، لاعب بنديك سبور التركي، دائرة المهاجمين المحليين المرشحين لتدعيم هجوم الاهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية، لينضم إلى قائمة من الأسماء المرشحة لتدعيم الخط الأمامي للمارد الأحمر برأس حربة محلي، فى ظل صعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي فوق السن خلال الميركاتو الشتوى بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، على أن يحسم مارسيل كولر المدير الفني مصيره النهائى من التعاقد معه أو صرف النظر عنه.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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