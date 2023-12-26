7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 26 / 12 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، تقرير محمد معروف يحسم عقوبة محمد إبراهيم بعد الطرد فى نصف نهائى السوبر، والزمالك يستأنف على قرار حصول فرجانى ساسى على 700 ألف يورو.
تقرير محمد معروف يحسم عقوبة محمد إبراهيم بعد الطرد فى نصف نهائى السوبر
يحسم تقرير الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا، مصير محمد إبراهيم لاعب سيراميكا، والذي تعرض للطرد خلال اللقاء بسبب الاعتراض بشكل غير لائق على الحكم.
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الزمالك يستأنف على قرار حصول فرجانى ساسى على 700 ألف يورو
قرر مجلس إدارة نادى الزمالك التقدم باستئناف بالمحكمة الرياضية الدولية على الحكم الصادر من المحكمة الدولية "كاس" بأحقية فرجانى ساسى لاعب الفريق السابق فى الحصول على ما يقرب من 700 ألف يورو مستحقات قديمة على الزمالك.
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