7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

يحسم تقرير الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا، مصير محمد إبراهيم لاعب سيراميكا، والذي تعرض للطرد خلال اللقاء بسبب الاعتراض بشكل غير لائق على الحكم.

تعرف على نتيجة الفحوصات الأولية لإصابة محمد الشناوي فى الأهلى

يُحدد الجهاز الطبي للأهلي خلال الساعات المقبلة حجم الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس الفريق في مباراة سيراميكا بكأس السوبر المصري أمس ،الاثنين، خاصة وأن الحارس الدولي تعرض لأصابة قوية في العضلة الخلفية غادر على أثرها ملعب المباراة.