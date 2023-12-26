بعد اعتذاره عن كأس الرابطة.. رابطة الأندية تغرم الزمالك مليون جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تغريم الزمالك مليون جنيه بعد الاعتذار عن عدم خوض بطولة كأس رابطة الأندية الموسم الجاري 2023 - 2024.

وجاء فى بيان الرابطة أنه طبقا للمادة 59 من لائحة المسابقات ونظام وشروط كأس الرابطة 2023-2024 فإنه إذا اعتذر نادي عن الإشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء قرعة البطولة يتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه مصري وذلك قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري العام (دوري nile).

وكان نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد اعتذر رسميا عن عدم المشاركة فى منافسات بطولة كأس الرابطة التى تنطلق يوم 7 يناير المقبل.