موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلي المتوقع

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني_ محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

الوسط: مروان عطية_ إمام عاشور_ أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: بيرسي تاو _محمود كهربا_ حسين الشحات.

القناة الناقلة

وتنقل مباراة الأهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".