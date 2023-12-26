خالد بيبو يكشف سبب غياب زعلوك عن مران الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سبب غياب محمد زعلوك، مهاجم المارد الأحمر الشاب عن مران اليوم.

وأكد بيبو على أن زعلوك يعاني من نزلة برد حادة، والتي تسببت في غيابه عن مران الفريق اليوم، مشيرًا إلى أن اللاعب سينتظم في المران الجماعي عقب تعافيه مباشرةً.

تصريحات بيبو

تحدث خالد بيبو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، حيث قال: "يُعاني زعلوك من نزلة برد حادة مما جعلته يغيب عن المران".

وتابع: "بالتأكيد اللاعب سينتظم في المران الجماعي فور تعافيه، وهناك محاولات من جانب الجهاز الطبي لتجهيزه لمواجهة فيوتشر القادمة".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق برونزية كأس العالم للأندية، بعدما فاز على أوراوا الياباني بنتيجة 4/2، ليحقق المركز الثالث في مونديال الأندية.