جماهير الأهلي تتسابق للتصويت في استفتاء جلوب سوكر

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، سباق كبير بين جماهير الأهلي، للتصويت للنادي في الاستفتاء الخاص بجائزة جلوب سوكر، قبل قليل من غلق باب التصويت، وفي ظل المنافسة مع نادي النصر السعودي على الجائزة لأحسن نادي في الشرق الأوسط.
ودشنت جماهير القلعة الحمراء، حملة مكثفة للتصويت للأهلي، خاصة إن الفارق مع نادي النصر السعودي ليس كبيرا، وهو ما دعا محبي النادي إلى الدعوة لتكثيف التصويت للنادي، للفوز بالجائزة التي سبق له الفوز بها في وقت سابق.
وأشارت الجماهير على ضرورة الاستمرار في التصويت، خاصة إن الأهلي يستحق الفوز بالجائزة، بعد أن قدم موسما كبيرا للغاية توج خلاله بخمسة ألقاب ، وشارك في بطولة كأس العالم للأندية وحصل على الميدالية البرونزية، ليثبت أحقيته بالتربع على عرش الأفضل في القارة وفي الشرق الأوسط.
وتستر عملية التصويت للنادي عبر الرابط التالي:
https://vote.globesoccer.com/vote/best-middle-east-club-2023/?embed=false&fbclid=IwAR1hFnqwM-IQXaEdJdnlDoLUWyVHwxlXo1LI25flfJ5VpvPnogFzZ_m4LiY