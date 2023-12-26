المنتخب الأوليمبي يشارك فى دورة دبي الدولية 15 يناير

ياسر رشاد - القاهرة - استقر الجهاز الفني لـ المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني على الانتظام فى معسكر بالقاهرة يوم 10 يناير المقبل استعدادا للسفر إلى الإمارات يوم 15 يناير للمشاركة فى دورة دبي الدولية بمشاركة منتخبات : الإمارات والسعودية وقطر ومصر .





وقال محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي أن معسكر المنتخب الأوليمبي فى القاهرة سيكون بالعاصمة الإدارية لمدة خمسة أيام بناء على رغبة مستر ميكالى الذى يري فى العاصمة الإدارية أجواء مثالية ومتكاملة فى ظل الاهتمام الكبير من الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة وهو ما لمسه الجهاز الفني فى معسكره الأخير الذى كان ناجحا من كل الوجوه .