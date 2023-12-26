مانشستر يونايتد يصدم سفيان أمرابط

ياسر رشاد - القاهرة - حدد مسؤولو نادي مانشستر يونايتد موقفهم من تفعيل بند شراء المغربي سفيان أمرابط لاعب الشياطين الحمر، والمعار من صفوف نادي فيورنتينا الإيطالي في الموسم الحالي.

كشفت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت عدم تفعيل بند شراء سفيان أمرابط من فيورنتينا بناءً على رغبة المدرب الهولندي تين هاج.

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن في جدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك في رصيده 28 نقطة.

وتابعت التقارير الإنجليزية أن نادي فيورنتينا الإيطالي لإيجاد نادي جديد يتعاقد مع أمرابط بعدما لم ينجح الدولي المغربي في حجز مقعد أساسي في تشكيل الشياطين الحمر.

وأضافت التقارير، أن النادي الإيطالي يهدف لبيع سفيان أمرابط في فترة الانتقالات الشتوية حال قرر مانشستر يونايتد عدم التجديد للاعب المغربي.