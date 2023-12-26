مصطفى شلبي يوجه رسالة غامضة لجماهير الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - عاني جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصطفى شلبي من إصابة قوية خلال الفترة الماضية، مما جعلته يبتعد عن المشاركة مع الفارس الأبيض.

وقام شلبي بتوجيه رسالة غامضة لجماهير الزمالك، حيث نشر صورة له من أحدي مباريات الفارس الأبيض، وعلق عليها بـ "الحمد لله.. 100%"، في إشارة لاقتراب عودته للمشاركة مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

مصطفى شلبي

ومن المقرر أن يقرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشاركة شلبي خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب الجهاز الفني في الاستفادة من اللاعب، بعدما تأثر الفريق من غيابه خلال الفترة الطويلة الماضية.

وكان الزمالك قد تعادل مع نظيره ساجرادا سبرانسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، وسط مستوى مخيب للاَمال من قبل لاعبي الفارس الأبيض.