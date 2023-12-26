غزل المحلة يختتم استعدادته لمواجهة السكة الحديد في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى الفريق الأول بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني حسام عبد العال استعداداته لمواجهة السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري المحترفين.

وكان الفريق قد خاض مرانًا خفيفًا اليوم على ستاد غزل المحلة اطمئن فيه عبد العال على جاهزية لاعبيه قبل التوجـه للقـاهرة للمبيت هناك قبل مواجهـة الغد على ستاد السكة الحديد.

قائمه غزل المحلة

وقد ضمت القائمة 22 لاعباً هم :

عمرو شعبان , محمود الحضري , أحمد فوزي , عمرو الجزار , محمد حجازي , أوشا , محمد جابر , محمود مسعد , أحمد طارق , محمد أبو الحمد , خالد الإخيميمي , محمود علاء , محمود غالي , أحمد حجي , أحمد سوداني , عموري , رجب مارو , أحمد مجدي , شيكو محارب , عمرو مصطفى , عبده يحيى , مصطفى ديشا.

الجدير بالذكر أن غزل المحلة يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 13 مباراة خاضها الفريق.