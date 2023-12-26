شكرا لقرائتكم خبر عن حسام باولو: انضميت لمنتخب مصر بسبب الضغط الإعلامى على هيكتور كوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استعاد حسام باولو مهاجم سموحة الأسبق، ذكريات انضمامه لمنتخب مصر لأول مرة، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة، خلال تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقال باولو خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "إن كوبر ضمه لقائمة منتخب مصر، خلال تصفيات كأس العالم 2018، بسبب الضغط الإعلامي الكبير في ذلك الوقت، وكذلك الدعم الجماهيري الذي تلقاه عقب تألقه".

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "في تلك الفترة كنت هداف الدوري مع سموحة، والجميع تحدث عن عدم تواجدي في قائمة منتخب مصر، لذلك قام كوبر بضمي بسبب ضغوط الإعلام في هذا التوقيت، ثم قام باستبعادي بعد مباراتي الأولى أمام غينيا".