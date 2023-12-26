شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يبدأ الاستعداد لنهائى السوبر مع "قطة" فى تدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلي عبر فيس بوك فيديو المالي اليو ديانج لاعب خط وسط الفريق برفقة "قطة" في مران الفريق .

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غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلي فندق الإقامة في مدينة أبوظبي، استعدادًا لخوض المران الذي يقام على ملعب كريكيت، استعدادًا لمواجهة فيوتشر في المباراة النهائية على كأس السوبر المصري، والتي تقام مساء الخميس القادم، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

وينطلق مران الأهلي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات - الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كريكيت القريب من فندق إقامة الفريق بمدينة أبوظبي.

ويبدأ الفريق استعداداته لمباراة فيوتشر، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.