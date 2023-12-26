شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يعسكر بالمركز الأولمبى استعداد لبطولتى الرانك و أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل منتخب المصارعة الرومانية معسكر مغلق بالمركز الاولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى، بقيادة كمال عبده المدير الفني ، في إطار الاستعداد لبطولة الرانك العالمة، وكذلك كأول الاستعدادات للبطولة الافريقية المؤهلة لأولمبياد باريس.

ومن المقرر أن يشارك في المعسكر جميع اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى ببطولة الجمهورية ، التي أقيمت بالإسكندرية مؤخرا، و بالإضافة إلى بعض اللاعبين من قوام المنتخب مثل محمد إبراهيم كيشو، و محمد مصطفى بالإضافة إلى مصطفى حسين.

كان اتحاد المصارعة قد نظم بطولة الجمهورية في الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر الجارى بالإسكندرية.

من ناحية أخرى ينتظر كرم جابر لاعب المنتخب الحصول على تأشيرة فرنسا للسفر استعدادا للبطولة الافريقية