شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم باتشيكو وإيقاف محمد ابراهيم .. أبرز عقوبات السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة عدد من العقوبات لمباريات السوبر المصري المقامة بدولة الإمارات ، وجاءت كالتالي :
إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا أربعة مباريات وغرامة 20 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي لما بدر منه اتجاه الحكم في مباراة فريقه أمام الاهلي بكأس السوبر المقام بالإمارات .
-توقيع غرامة 25 ألف جنيه على نادي سيراميكا لما بدر من الجهاز الفني والإداري للاعتراض الجماعي .
- تغريم المدير الفني لنادي فيوتشر ريكاردو فوروموسينيو 20 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد في خلال أسبوعين لعدم التزامه بالبروتوكول أثناء المؤتمر الصحفي.
- تغريم جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز عشرون ألف جنيه تسدد لخزينة الأتحاد في خلال أسبوعين لما بدر منه تجاه أحد الإعلاميين .
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