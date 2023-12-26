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تغريم باتشيكو وإيقاف محمد ابراهيم .. أبرز عقوبات السوبر

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القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة عدد من العقوبات لمباريات السوبر المصري المقامة بدولة الإمارات ، وجاءت كالتالي : 

إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا أربعة مباريات وغرامة 20 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي لما بدر منه اتجاه الحكم في مباراة فريقه أمام الاهلي بكأس السوبر المقام بالإمارات .

 

-توقيع غرامة 25 ألف جنيه على نادي سيراميكا لما بدر من الجهاز الفني والإداري للاعتراض الجماعي .

 

   - تغريم المدير الفني لنادي فيوتشر ريكاردو فوروموسينيو 20 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد في خلال أسبوعين لعدم التزامه بالبروتوكول أثناء المؤتمر الصحفي.

 

- تغريم جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز عشرون ألف جنيه تسدد لخزينة الأتحاد في خلال أسبوعين لما بدر منه تجاه أحد الإعلاميين .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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