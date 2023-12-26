شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم باتشيكو وإيقاف محمد ابراهيم .. أبرز عقوبات السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة عدد من العقوبات لمباريات السوبر المصري المقامة بدولة الإمارات ، وجاءت كالتالي :

إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا أربعة مباريات وغرامة 20 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي لما بدر منه اتجاه الحكم في مباراة فريقه أمام الاهلي بكأس السوبر المقام بالإمارات .

-توقيع غرامة 25 ألف جنيه على نادي سيراميكا لما بدر من الجهاز الفني والإداري للاعتراض الجماعي .

- تغريم المدير الفني لنادي فيوتشر ريكاردو فوروموسينيو 20 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد في خلال أسبوعين لعدم التزامه بالبروتوكول أثناء المؤتمر الصحفي.

- تغريم جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز عشرون ألف جنيه تسدد لخزينة الأتحاد في خلال أسبوعين لما بدر منه تجاه أحد الإعلاميين .