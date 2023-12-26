نهائي السوبر المصري .. القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ومودرن فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - في تمام السابعة من مساء بعد غد الخميس ، يلتقي النادي الأهلي نظيره مودرن فيوتشر على لقب كأس السوبر المصري ، بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.





ومن المقرر إذاعة المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

استعدادات الأهلي للمواجهة ..

وغادر منذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة في مدينة أبوظبي، استعدادًا لخوض المران الذي يقام على ملعب كريكيت، ومواجهة فيوتشر في المباراة النهائية.

وانطلق مران الأهلي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات - الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كريكيت القريب من فندق إقامة الفريق بمدينة أبوظبي.

ويبدأ الفريق استعداداته لمباراة فيوتشر، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر الذي تأهل هو الآخر على حساب فريق بيراميدز بركلات الترجيح.