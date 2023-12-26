اتحاد الفروسية يرد على قرار وزير الشباب والرياضة ببيان رسمي

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب بيانا رسميا للرد على قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة .

وقال البيان: مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية

يعلن الاتحاد المصري للفروسية رفضه لما قام به السيد الأستاذ الدكتور / أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء الموافق 26/12/2023 ، حيث إتخذ سيادته وفقا للبيان الصادر من وزارته الموقرة قرارا بوقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية بزعم وجود مخالفات مالية رغم أن اللجنة المالية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة لم تنتهي من عملها حتى تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 26/12/2023 ، ومع الفرض أنها أنهت هذا العمل بوجود مخالفات فكان يجب على سيادته ووزارته الموقرة إعلان الاتحاد المصري للفروسية بصورة من التقرير المالي للجنة وإعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما لقيام الاتحاد المصري للفروسية بالرد كما هو الحال في كل الهيئات الرياضية تطبيقا للمادة 75 من اللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 159 لسنة 2021 ،وكان قد سبق لوزارة الشباب والرياضة إحالة الاتحاد المصري للفروسية إلى النيابة العامة لأسباب واهية وتم حفظ البلاغات مما يجعل هذا القرار مشوبا بالبطلان المطلق ، فضلا عن عدم أحقية السيد الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة في اتخاذ هذا القرار لخلو اللائحة المالية الصادرة من سيادته بتقرير هذا الاختصاص له . مما يجعل هذا القرار مشوبا بالبطلان.

وإزاء هذا الوضع غير الدستوري والقانوني والذي يمثل في ذات الوقت خرقا بالميثاق الأولمبي ، فإن مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية لن يألو جهدا في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه هذا القرار على كافة الأصعدة.

والله الموفق والمستعان

الاتحاد المصري للفروسية