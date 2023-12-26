الأهلي يحفز الجماهير لحضور نهائي السوبر أمام فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل روابط محبي الأهلي دعواتها لعشاق المارد الأحمر لحضورنهائي بطولة كأس السوبر المصري أمام سيراميكا، في المباراة التي ‏تقام مساء الخميس القادم في الإمارات.‏

وقامت جماهير الأهلي بتوجيه الدعوة نحو ضرورة الحضور بكثافة في المباراة من أجل مساندة الفريق، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، ‏والتتويج باللقب.‏

جماهير الأهلي

‎وجاءت هذه الدعوات بعد أن كان مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد سبق له توجيه رسالة خاصة للجماهير جاء فيها : "لدي حالة حب لدي جمهور ‏الأهلي وأعلم أنهم في ظهرنا ودائما مساندين لنا، نحتاجكم بشكل غير عادي من أجل الوصول للنهائي ونحقق اللقب سويا‎".‎

كان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية، بعد أن تخطى عقبة فريق سيراميكا كيلوباترا بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ‏مساء الإثنين الماضي.‏