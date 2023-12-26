الأهلي يُنهي مرانه الأول بالإمارات استعدادًا لنهائي السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كريكيت القريب من فندق إقامة بعثة الأهلي بمدينة أبو ظبي، وذلك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



وبدأ مران الفريق الأحمر بمحاضرة نظرية لمارسيل كولر المدير الفني للفريق، شرح خلالها للاعبين بعض الأمور الخططية ، كما طالبهم بالتركيز في المباراة القادمة أمام فيوتشر، مشددًا على أنها من المواجهات الصعبة، وعليهم بذل قصارى جهدهم من أجل الفوز وإسعاد الجماهير.

ثم أدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس، تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية متنوعة.

مشاركة زعلوك ..

وشهدت تدريبات الأهلي الجماعية اليوم مشاركة الصاعد محمد زعلوك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر ، بينما حسم الأخير تأهله بركلات الترجيح على حساب بيراميدز.