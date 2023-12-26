مران قوي لثلاثي حراسة مرمى الأهلي بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - قاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تدريبات قوية لثلاثي حراس مرمى الفريق الأحمر مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

كما شهد مران الأحمر بالإمارات اجتماعًا بين مارسيل كولر وأحمد جاب الله، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة محمد الشناوي وياسر إبراهيم بعدما تعرضا للإصابة في لقاء الأمس. كما عقد المدير الفني جلسة أخرى مع الجهاز المعاون للتشاور حول بعض الأمور الفنية والبدنية.

وكان الأهلي قد حقق الانتصار على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي ، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر الذي حسن هو الآخر تأهله إلى النهائي على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

طبيب الأهلي يتحدث عن إصابات الفريق ..

على صعيد متصل كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مستجدات إصابة ثنائي الفريق الشناوي وياسر إبراهيم ، موضحًا أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أثبتت تعرضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.

وأضاف طبيب الأهلي ، أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أكدت أيضًا تعرضه لشد خفيف في العضلة الضامة.

وأكد طبيب الأحمر أن محمد الشناوي وياسر إبراهيم عكفا اليوم الثلاثاء على البدء في تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكل منهما.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر الذي تأهل هو الآخر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.