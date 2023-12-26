فيديو.. أهداف مباراة نيوكاسل ونوتينجهام بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث متابعي كرة القدم الإنجليزية عن أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد أمام نظيره نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وكان نيوكاسل قد تلقى الخسارة من نوتينجهام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب "جيمس باريك".

ونجح ألكسندر إيزاك في تسجيل الهدف الأول لنيوكاسل في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من المباراة من ركلة جزاء.

فيما أحرز كريس وود هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط، ليعود اللاعب ذاته ويسجل هدفين في الدقائق 53، و60 من عمر الشوط الثاني من المباراة، والتي شهدت إثارة كبيرة.

شاهد أهداف مباراة نيوكاسل ونوتينجهام

وحقق نوتينجهام الفوز على نيوكاسل عقب أيام قليلة من تولي البرتغالي نونو سانتو قيادة الفريق فنيًا، بعد إقالته من تدريب اتحاد جدة خلال الشهرين الماضيين.

بهذا الفوز، برتفع رصيد نيوكاسل للنقطة 17 في المركز الـ 16، بينما يتجمد رصيد نيوكاسل عن النقطة 29 في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.