هدف روبن نيفيز الأفضل في الجولة 18 بالدوري السعودي (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - فاز روبن نيفيز، نجم الهلال بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ 18 من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

وكان الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي لهذا الموسم قد أعلن عن فوز هدف نيفيز بأفضل هدف خلال الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري السعودي.

جاء هدف نجم الهلال السعودي خلال لقاء الزعيم أمام أبه، والتي انتهت بنتيجة ثقيلة 7/0 ، فقد نجح البرتغالي في تسجيل هدفه الفائز بالأفضل خلال الجولة الثامنة عشر بالدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني من المباراة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

واستطاع نيفيز التفوق على نيكولاي ستانشيو لاعب ضمك، والذي أحرز هدفًا في شباك ضمك، وأيضًا هدف أليكس تيليس، ظهير النصر في مرمى الاتفاق.

الجدير بالذكر أن النصر يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي بـ 50 نقطة، بينما يأتي النصر في الوصافة بـ 40 نقطة، لكنه لعب عدد مباريات أقل من الزعيم.