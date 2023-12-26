محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيلة فريقه لمواجهة بيرنلي المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بيرنلي “تورف مور”.

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ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المرتبة الـ 19 برصيد 11 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، جو جوميز.

الوسط: هيرفي إليوت، واتارو إندو، جرافنبرج.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.