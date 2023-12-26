جوارديولا يتحدث عن كواليس كأس العالم للأندية

يستضيف نادي إيفرتون نظيره مانشستر سيتي يوم غدًا الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر سيتي مواجهة إيفرتون بمعنويات عالية بعد فوزه ببطولة كأس العالم للأندية في السعودية الأسبوع الماضي.

وأشار بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الغد، إلى سعادته الكبيرة بفوز فريقه بكأس العالم للأندية والفترة الرائعة التي أمضاها النادي الإنجليزي في هذه المسابقة.

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وقال جوارديولا: “لقد كانت هذه الأيام الخمسة في كأس العالم للأندية جيدة حقًا، لقد قمنا ببناء فريق لا يصدق وروح الفريق وكايل والكر يقودنا ويرشدنا. مع طاقم العمل معًا، نلعب الألعاب معًا، ونتحدث. لقد كان الأمر جيدًا حقًا، نحن نتصرف بشكل جيد حقًا”.

وأتم المدرب الإسباني في حديثه: “بالطبع لدينا لحظات سيئة مثل أستون فيلا، الذي كان أفضل. ولكن ما هي المشكلة؟ يمكنهم اللعب بشكل أفضل لذا علينا قبول ذلك والمضي قدمًا. الحقيقة هي أننا سعداء، لكنهم ينتظروننا أن نفشل”.