حكم مباراة شيفيلد يونايتد ولوتون تاون يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

دخل سام أليسون، حكم مباراة شيفيلد يونايتد ضد لوتون تاون، اليوم الثلاثاء، تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي، بسبب لون بشرته.

ويدير الحكم سام أليسون، مباراة شيفيلد يونايتد ضد لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبات سام أليسون، أول حكم أسود البشرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 15 عامًا، حسبما ذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية.

أقرأ أيضًا.. عقوبات السوبر المصري..مورينيو يغرم مدرب فيوتشر وإيقاف محمد إبراهيم

وأوضحت الصحيفة أن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يشهد حكمًا أسود منذ أوريا ريني، الذي كان الحكم الأسود الوحيد في تاريخ المسابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريني، كان قد تولى قيادة المباريات لمدة 11 موسمًا قبل أن يعتزل في عام 2008.

وأفادت الصحيفة أنه تم ترقية أليسون إلى دوري كرة قدم في عام 2020، حيث شارك لأول مرة في مباراة بالدوري الإنجليزي كحكم رابع في فوز برايتون على تشيلسي بنتيجة 4-1 في أكتوبر 2022.