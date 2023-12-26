شاشة ملعب الكلاسيكو ترتكب خطأ فادحًا قبل قمة النصر والاتحاد.. شاهد

ارتكب مسئولو ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، الذي يستضيف كلاسيكو النصر ضد الاتحاد، في الدوري السعودي للمحترفين، خطأ فادحًا.

ويستضيف فريق الاتحاد نظيره النصر، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الاتحاد بنظيره النصر، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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وقامت شاشة العرض المتواجدة في ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، بارتكاب خطأ فادح بعرض شعار الاهلي بدلًا من النصر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصورة وقاموا بالسخرية منها، وانتقاد المسئولين عن الملعب بشكل كبير بسبب هذا الخطأ.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.