التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد الاتحاد في الكلاسيكو السعودي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي الاتحاد، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته ضد النصر، في كلاسيكو الدوري السعودي اليوم الثلاثاء.

وستنطلق مباراة الاتحاد ضد النصر في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 للدوري السعودي للمحترفين، والتي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالآتي..

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مروان الصحفي – حسن كادش – فابينيو – زكريا هوساي

الوسط: نجولو كانتي – فيصل الغامدي – إيجور كورنادو

الهجوم: كريم بنزيما – عبد الرازق حمد الله – رومارينيهو

وجاء على مقاعد بدلاء الاتحاد كل من: أسامة المرمش – صالح العمري – هارون كمارا – فرحة الشمراني – عبد الله العبود – سلطان الفرحان.

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تشكيل النصر أمام الاتحاد

وعلى جانب آخر، جاء تشكيل النصر الرسمي لمواجهة نظيره الاتحاد، والذي أعلنه المدرب البرتغالي لويس كاسترو كالآتي..

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – لابورت – تيليس

خط الوسط: بروزفيتش – فوفانا – أوتافيو

الهجوم: تاليسكا – ساديو ماني – رونالدو