نونو سانتو يكتب التاريخ في أول ظهور له مع نوتنجهام بـ الدوري الإنجليزي

نجح نونو سانتو المدير الفني لنادي نوتنجهام فورست في قيادة الفريق لتحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

يتولى نونو سانتو قيادة فريق نوتنجهام فورست بعد رحيله عن اتحاد جدة السعودي.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن اقاله نونو سانتو بسبب سوء النتائج وتراجع اداء الفريق خلال الفترة الماضية

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فاز نوتنجهام فورست على نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدف في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

سجل كريس وود ثلاثية نوتجهام “هاتريك” في الدقائق 45 و53 و60، على التوالي، بينما سجل هدف نيوكاسل الوحيد السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 23 من علامة الجزاء.