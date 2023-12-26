اعتداء لاعبي النصر على الحكام.. والاتحاد الكويتي يرد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة نشبت في الدوري الكويتي بين لاعبي نادي النصر وحكام مباراة فريقهم ضد السالمية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحاول بعض لاعبي فريق النصر الكويتي والإداريين تهدئة الوضع بين اللاعبين والحكام، واستنكر الاتحاد الكويتي لكرة القدم الهجوم على الحكم هاشم الإبراهيم وطاقمه المساعد.

وأقيمت مباراة النصر الكويتي والسالمية، مساء أمس، في الجولة الحادية عشر من الدوري الكويتي، وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة حالات طرد لعدد من لاعبي النصر.

وأصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم بيانا رسميا نص على: "ما جرى يشكل إساءة كبيرة السمعة منظومة التحكيم، الأمر الذي سيتصدى له الاتحاد بكل قوة وأنه سيتخذ عقوبات رادعة لكل من يتعرض للحكام، سواء بالقول أو الفعل".

وأعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم تحويل جميع أحداث المباراة وما صاحبها إلى لجنة الانضباط، لتطبيق العقوبات اللازمة.

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