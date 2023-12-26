أغلى 5 أهداف عكسية تمنح النسر الأحمر الأفضلية.. الأهلي لا يرفض "هدايا" الخصوم

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الأهلي فوز قاتلًا أمام سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري للأبطال.

وسجل جاستس ارثر، لاعب سيراميكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+4 بالخطأ في مرماه بعد مجهود فردي رائع من إمام عاشور الذي راوغ الدفاع وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتصطدم في القائم ومنها لقدم ارثر الذي سجلها في مرماه.

وبهذه النتيجة، يتأهل الأهلي للدور النهائي في البطولة المحلية التي تقام لأول مرة بشكلها الجديد بمشاركة 4 أندية وهم الأهلي، بيراميدز، سيراميكا، وفيوتشر.

ليضرب الأهلي موعدًا مع مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري، وذلك بعدما انتصر على بيراميدز في نصف النهائي الآخر بركلات الترجيح.

الأهلي لا يرفض "هدايا" الخصوم

صاروخ ديانج

هدف المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، في نادي الزمالك في مباراة الـ5-3 الشهيرة في موسم 2021-2022، الأهلي في هذه المباراة اكتسح الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة 55 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، أطلق ديانج تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة ومنها لمحمد أبو جبل ومن ثم سكنت الشباك وكان هذا الهدف الرابع للفريق الأحمر في المباراة.

نيران صديقة في القمة

في 28 يونيو 2014 القتى الأهلي مع الزمالك في القمة 108 بلقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى للدورة الرباعية والتي ضمت معهما سموحة وبتروجيت لتحديد بطل المسابقة المحلية.

في الدقيقة 21 سجل أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك هدفًا ولكن في مرماه بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الفريق الأبيض.

هدية أفريقية

وفي 15 مارس 2002 لعب الأهلي مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في مباراة السوبر الأفريقي الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وسدد عصام الحضري، حارس الأهلي وقتها، كرة قوية من قرب منطقة الجزاء لتصل إلى شباك حارس كايزر تشيفز وتصطدم به وتسكن الشباك.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بنتيحة 4-1 أمام كايزر تشيفز.

هدف حاسم

في 22 أكتوبر 2017 لعب الأهلي مع النجم الساحلي التونسي، ونجح في تحقيق الفوز وقتها بنتيجة 6-2، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ورغم انتصار الأهلي الكبير وقتها، إلا أن المباراة التي لعبت على ملعب برج العرب، لم تخلو من الإثارة إذ سجل حمدي النقاز، لاعب النجم الساحلي، هدفا عكسيا وقتها عند الدقيقة 59، ليسجل الهدف الخامس لصالح الفريق الأحمر.

مباراة البرونزية

الأهلي لعب مع أوراوا الياباني في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 4-2، في لقاء أقيم بالمملكة العربية السعودية.

تقدم الأهلي في هذه المباراة التي أقيمت لتحديد الفائز ببرونزية المركز الثالث، بهدفين دون رد، قبل أن يعود الفريق الياباني في النتيجة ويسجل هدفين أيضًا.

ومن ثم سدد علي معلول كرة قوية في الدقيقة 60 من زمن المباراة لتصطدم بقدم يوشيو كويزومي وتسكن شباك أوراوا معلنا تقدم الأهلي بنتيجة 3-2، قبل أن يختتم معلول أيضًا أهداف اللقاء في الدقيقة 90+8 ويحرز الهدف الرابع للأهلي.

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