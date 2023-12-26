غرامة للرد على مورينيو.. لجنة المسابقات تعلن عقوبات كأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مباراتين نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، مودرن فيوتشر وبيراميدز.

وقررت اللجنة تغريم المدير الفني لفيوتشر، ريكاردو فورموسينيو 20 ألف جنيه، بسبب الرد هاتفيا على جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة وتسدد الغرامة خلال أسبوعين، بالإضافة إلى إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه بسبب سلوكه غير اللائق.

ووقعت غرامة مالية على نادي سيراميكا كليوباترا قدرها 25 ألف جنيه، بسبب الاعتراض الجماعي من الجهاز الفني، بالإضافة إلى تغريم جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز 20 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين، بسبب ما بدر منه تجاه الصحفيين في المؤتمر الصحفي.

وحقق الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، فيما فاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ويقام النهائي يوم الخميس المقبل، بين الأهلي وفيوتشر.

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