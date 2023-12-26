بل ديربي اليوم.. تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر في الدوري السعودي للمحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل النصر ضيفا على اتحاد جدة، في الثامنة مساء اليوم، في لقاء مؤجل من الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

والتقى الفريقان في 30 مباراة من قبل في الدوري السعودي للمحترفين، فاز اتحاد جدة في 10 مباريات وسجل 39 هدفا، فيما فاز النصر في 11 لقاء وسجل 45 هدفا، وانتهت 9 مباريات بالتعادل.

ويبحث الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي عن الفوز وتعديل المسار، عقب الخروج من كأس العالم للأندية بالهزيمة من الأهلي المصري، وكان الأرجنتيني تولى تدريب الفريق في نوفمبر الماضي خلفا للبرتغالي نونو سانتو.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، برصيد 50 نقطة.

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