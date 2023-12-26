إيقاف محمد إبراهيم وتغريم مدرب بيراميدز.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة عن عدد من العقوبات نتيجة لبعض المخالفات التي ظهرت في مباراة الأمس بين فريقي بيراميدز ومودرن فيوتشر، ومباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، والمقامة بدولة الإمارات.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، فيما حقق فيوتشر الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية 14/13.

وإليكم عقوبات مباريات بطولة السوبر:

- توقيع غرامة 25 ألف جنيه على نادي سيراميكا كليوباترا لما بدر من الجهاز الفني والإداري للاعتراض الجماعي.

- تغريم المدير الفني لنادي فيوتشر ريكاردو فوروموسينيو 20 ألف جنيه تسدد لخزينة اتحاد الكرة في خلال أسبوعين لعدم التزامه بالبروتوكول أثناء المؤتمر الصحفي والرد على مكالمة هاتفية من البرتغالي جوزيه مورينيو.

- تغريم جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز 20 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد في خلال أسبوعين لما بدر منه تجاه أحد الإعلاميين.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر، الخميس القادم، على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي في الإمارات، في تمام السابعة مساءً.