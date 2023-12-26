طبيب الأهلي يكشف تشخيص إصابة الشناوي وياسر إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشخيص إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق وياسر إبراهيم، مدافع الفريق.

وقال جاب الله إن الفحوصات أثبتت تعرض الشناوي لشد في العضلة الخلفية، فيما كشفت فحوصات ياسر إبراهيم تعرضه لشد خفيف في العضلة الضامة.

واختتم طبيب الأهلي: "محمد الشناوي وياسر إبراهيم عكفا اليوم الثلاثاء على البدء في تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكل منهما".

وحقق الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، وتأهل إلى النهائي لمواجهة مودرن فيوتشر.

اقرأ أيضًا:

الزمالك يعلن المشاركة في تحدي فيرمينو وبطل الصين في الإمارات

بفارق 26 مليونًا.. محمد صلاح الأكثر امتلاكًا للمتابعين بين نجوم الدوري الإنجليزي

"بسبب اتحاد الفروسية"... قرار عاجل من وزارة الرياضة بإيقاف هشام حطب وتحويله للنيابة