صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل مباراة اليوم ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على بيرنلي، في المباراة المقامة على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي تقام في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة .

وجاء تشكيل ليفربول أمام بيرنلي كما يلي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، جو جوميز.

الوسط: : إندو - هارفي إيليوت - ريان جرافينبيرخ.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر آرسنال، بينما جاء بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

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