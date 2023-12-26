رونالدو ضد بنزيما.. الاتحاد والنصر يعلنان تشكيل قمة الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل "العميد" لمواجهة النصر، ضمن منافسات الجولة الـ 17 المؤجلة ببطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

تنطلق مباراة النصر والاتحاد في تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بـ جدة، و المذاعة على قنوات SSC 1 Hd و SSC 5Hd.

وتأجلت مباراة النصر والاتحاد، بسبب مشاركة الأخير في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت في السعودية من الفترة 12 ديسمبر حتي 22 من الشهر ذاته، والتي فاز في أول مباراة على أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد، وخسر أمام الأهلي بنتيجة 1-3.

ويمني الاتحاد السعودي نفسه بتحقيق الفوز مجددًا بعدما خسر في آخر جولتين لعبهما أمام ضمك والرائد، وتراجع للمركز السادس برصيد 28 نقطة.

ويسعى النصر لتحقيق على الاتحاد وتقليص الفارق مع الهلال متصدر جدول البطولة برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الحالي المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

وإليكم تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مروان الصحفي، حسن قادش، فابينيو، زكريا هوساوي.

خط الوسط: كانتي، فيصل الغامدي، إيجو كورنادو.

خط الهجوم: رومارينيو وكريم بنزيما وحمد لله.

كما أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، عن تشكيل الفريق الرسمي، لمواجهة اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء.

وإليكم تشكيل النصر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

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