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مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندرى أمام فاركو

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القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني للاتحاد السكندرى تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء فاركو بعد قليل باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة لمسابقة دورى nile  .

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى : المهدى سليمان

خط الدفاع : إسلام أبو سليمة – سيف تقا – عمرو صالح – خالد الغندور

خط الوسط : مورو ساليفو – كريم الديب – خالد الغندور – عبد الغنى محمد  

خط الهجوم : مابولولو – بواتينج

وخاض الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طارق العشري 7 مباريات وله مباراتان مؤجلتان، وجمع 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها وخسارة مباراة واحدة وسجل لاعبو الاتحاد 10 أهداف واستقبلت شباكه 9.

 

أما فاركو الذي يقوده خالد جلال فخاض 9 مباريات حصد خلالها 5 نقاط من الفوز في مباراة واحد وخسارة 6 مباريات والتعادل فى مباراتين وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 14.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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