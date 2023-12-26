شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندرى أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني للاتحاد السكندرى تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء فاركو بعد قليل باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة لمسابقة دورى nile .

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى : المهدى سليمان

خط الدفاع : إسلام أبو سليمة – سيف تقا – عمرو صالح – خالد الغندور

خط الوسط : مورو ساليفو – كريم الديب – خالد الغندور – عبد الغنى محمد

خط الهجوم : مابولولو – بواتينج

وخاض الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طارق العشري 7 مباريات وله مباراتان مؤجلتان، وجمع 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها وخسارة مباراة واحدة وسجل لاعبو الاتحاد 10 أهداف واستقبلت شباكه 9.

أما فاركو الذي يقوده خالد جلال فخاض 9 مباريات حصد خلالها 5 نقاط من الفوز في مباراة واحد وخسارة 6 مباريات والتعادل فى مباراتين وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 14.