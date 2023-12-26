شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب الشباب يواصل حضور مباريات دوري الجمهورية لمتابعة جميع اللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، حضور مباريات دوري الجمهورية لمتابعة جميع اللاعبين باستمرار واختيار الأفضل منهم لتمثيل المنتخب.

تواجد وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب في مباراة الجونة والمقاولون العرب التي أقيمت اليوم بملعب أسمنت حلوان، كما حضر علاء عبده المدرب العام للمنتخب مباراة إنبي والزمالك بملعب إنبي.

وتواجد رامي عادل مدرب مساعد منتخب الشباب في مباراة بتروجيت و الأهلي بملعب دار الوقود بالتجمع، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى في مباراة زد اف سي ووادي دجلة بملعب دريم أكتوبر.

ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، بقيادة وائل رياض، على متابعة مباريات دورى الجمهورية مواليد 2005 خلال الفترة الماضية، ويقدم جهاز المنتخب تقريرا لوائل رياض عن جميع الفرق واللاعبين الذين ظهروا بمستوى مميز لضمهم لمعسكرات المنتخب.