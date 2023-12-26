بطولة إنكلترا: نوتنغهام يعمّق جراح نيوكاسل

الرياص - اسماء السيد - لندن: عمّق نوتنغهام فورست جراح مضيفه نيوكاسل والحق به الخسارة الثامنة له هذا الموسم بنتيجة 3 1 في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة و"البوكسينغ داي" من الدوري الانكليزي لكرة القدم الثلاثاء.

وبقي نيوكاسل بلا فوز في المباريات الثلاث الاخيرة في جميع المسابقات، علما انّه تعرّض للخسارة خمس مرات في مبارياته السبع الاخيرة.

ويدين نوتنغهام فورست بفوزه الى لاعبه الدولي النيوزيلندي كريس وود (32 عاما) الذي سجّل اهداف فريقه الثلاثة (45+1، 53 و60) بمواجهة فريقه السابق نيوكاسل الذي انتقل منه الصيف الماضي.

وكان السويدي إلكسندر إيزاك افتتح التسجيل لاصحاب الارض (23) من ركلة جزاء.

وتجمّد رصيد نيوكاسل رابع الموسم الماضي عند 29 نقطة في المركز السابع مع احتمال كبير ان ينهي المرحلة بتراجع أكبر في ظل امكانية ان يتجاوزه كل من مانشستر يونايتد الثامن (28) وبرايتون التاسع (27).

من جهته، تقدم نوتنغهام فورست الذي حقق فوزه الاول تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي عُيّن الاسبوع الماضي الى المركز السادس عشر مؤقتًا حيث اصبح في رصيده 17 نقطة.

وهذا الفوز الاول لفورست في مبارياته الثماني الاخيرة والثاني فقط في آخر 15 مباراة.

وخسر سانتو (49 عامًا) مباراته الاولى على رأس نوتنغهام امام بورنموث بنتيجة 2 3.