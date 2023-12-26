قبل مواجهة فيوتشر.. طبيب الأهلي يعلن تفاصيل إصابة الشناوي وياسر إبراهيم

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، أثبتت تعرضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أكدت أيضًا تعرضه لشد خفيف في العضلة الضامة، وأكد طبيب الأهلي أن محمد الشناوي وياسر إبراهيم بدئا اليوم الثلاثاء في تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكل منهما.

يواجه الأهلي، نظيره مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلي المتوقع

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني_ محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

الوسط: مروان عطية_ إمام عاشور_ أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: بيرسي تاو _محمود كهربا_ حسين الشحات.

القناة الناقلة

وتنقل مباراة الأهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".