شكرا لقرائتكم خبر الغامدي ينضم لتدريبات الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم لاعب وسط الاتفاق أحمد الغامدي في تدريب فريقه الرئيسي أمس الثلاثاء على الملعب الرديف بالنادي؛ بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الرأس مع بداية مباراة النصر الماضية.

واشتملت التدريبات التي قادها المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، على محاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية تلاهما الإحماء في الملعب.

وبعد ذلك خاض لاعبو الاتفاق تحديا بالكرة بين مجموعتين تمكن الأخضر من الفوز بالتحدي، قبل أن يتركز التدريب على الجانب التكتيكي الذي سيعتمده جيرارد لمواجهة الحزم، ثم اختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

ويستعد فريق الاتفاق لمواجهة نظيره الحزم مساء الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.