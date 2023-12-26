الغامدي ينضم لتدريبات الاتفاق

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واشتملت التدريبات التي قادها المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، على محاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية تلاهما الإحماء في الملعب.
وبعد ذلك خاض لاعبو الاتفاق تحديا بالكرة بين مجموعتين تمكن الأخضر من الفوز بالتحدي، قبل أن يتركز التدريب على الجانب التكتيكي الذي سيعتمده جيرارد لمواجهة الحزم، ثم اختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.
ويستعد فريق الاتفاق لمواجهة نظيره الحزم مساء الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24.
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